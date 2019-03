Für alle, die jetzt in ihr Berufsleben einsteigen, ist das eine wirklich gute Nachricht. Man wird dann aber nicht mehr 40 Jahre lang dasselbe machen. Zukunftsforscher Micheal Carl, Think Tank 2b AHEAD

Muss uns diese Zukunft voller Veränderung Angst machen? Alle drei Experten winken ab. Für Hauke Behrendt haben die Menschen immer noch ein Wörtchen mitzureden: "Wir haben es in der Hand, welchen Weg die Digitalisierung einschlägt und ob es uns gelingt, mit den Herausforderungen der Zeit sinnvoll umzugehen."



Im Laufe der 2020er Jahre könnten in Deutschland Millionen Arbeitskräfte fehlen, schätzt Michael Carl. In fünf Jahren werde deshalb keiner mehr vom Fachkräftemangel reden, sondern über Arbeitskräftemangel. "Für alle, die jetzt in ihr Berufsleben einsteigen, ist das eine wirklich gute Nachricht. Man wird dann aber nicht mehr 40 Jahre lang dasselbe machen. Wer das für seine Sicherheit braucht, der wird etwas lernen müssen. So etwas wird es selbst in Behörden nicht mehr geben."