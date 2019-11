Natalie Sontopski forscht im Komplexlabor Digitale Kultur an der Hochschule Merseburg.

Quelle: Natalie Sontopski

Genau deshalb sei Genderforschung in der KI so wichtig, erklärt Sontopski: "Es gibt Bias (Voreingenommenheit, Anm. d. Red.), die wir in der Offline-Welt, in unserer Gesellschaft, bezüglich Geschlecht, Ethnie und Co. haben. Die werden durch die Daten in die Künstliche Intelligenz reingetragen und dort reproduziert oder sogar noch verstärkt." Datensätze zu finden, die ohne Vorprägung sind, sei aber gar nicht so leicht, da bestimmte Bevölkerungsgruppen, wie zum Beispiel weiße Männer, einfach umfangreicher dokumentiert wurden. Da es von ihnen mehr Daten gibt, würden sie auch bevorzugt.