Nach acht Jahren Pause gibt es in der ostrussischen Hafenstadt Wladiwostok wieder ein Spitzentreffen. Kremlchef Wladimir Putin und Nordkoreas junger Machthaber Kim Jong Un können sich dabei nicht über einen Mangel an Gesprächsstoffen beklagen. Präsidentenberater Juri Uschakow erklärte dazu schon im Vorfeld, dass der Schwerpunkt der Gespräche natürlich die Suche nach einer politischen und diplomatischen Lösung für das Atomwaffenproblem der koreanischen Halbinsel sein werde. "In den vergangenen Monaten hat sich die Situation rund um die Halbinsel etwas stabilisiert", sagt er. Möglich sei dies durch die Initiativen Nordkoreas geworden, durch den Verzicht auf Tests von Nuklearraketen und die Stilllegung des Kerntestgeländes.