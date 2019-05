Fünf Stunden dauerten die Gespräche zwischen Russlands Präsident Wladimir Putin und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in der russischen Hafenstadt Wladiwostok - zunächst unter vier Augen und dann in großer Runde. Aufmerksam wurden sie dabei nicht nur in Moskau, sondern auch in Peking, Seoul und Washington verfolgt.