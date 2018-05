Doch sei "Kim sich unsicher, ob sein Land sich auf das US-Versprechen verlassen" könne, die Feindschaft zu beenden und Sicherheitsgarantien im Gegenzug für eine Denuklearisierung abzugeben. Trump habe diese Zusage bei ihrem jüngsten Treffen in Washington abermals bekräftigt, betonte Moon.



Kim und Moon einigten sich auf eine Zusammenkunft ranghoher Vertreter ihrer Länder am 1. Juni. Die beiden setzten zudem separate Gespräche zwischen Generälen aus Nord- und Südkorea an.