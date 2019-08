Der kleine Junge war auf einem Dach im fünften Stock des Museums aufgeschlagen und an Ort und Stelle versorgt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte das Kind in ein Krankenhaus. Ärzte kämpften in der Nacht um sein Leben. Am frühen Montagmorgen meldete die Polizei per Twitter, der Zustand des Kindes sei "kritisch, aber stabil".