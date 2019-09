Polizisten vor dem Landratsamt in Wismar.

Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Ein Mann, der in der Ausländerbehörde in Wismar wohl sein eigenes Baby rund fünf Stunden nicht aus den Händen geben wollte, ist von der Polizei überwältigt worden. Dem Kind gehe es gut.



Der Mann aus Ghana war mit der Mutter des Kindes in der Ausländerbehörde gewesen, um einen Vaterschaftstest zu bekommen. Er habe den Säugling nicht herausgegeben, um den Nachweis der Verwandschaft zu erzwingen, damit er in Deutschland bleiben könne, hieß es.