Und Christian L.? Ihm bescheinigt der Gutachter "Pädophilie mit aggressiven, sadistischen Nebenströmungen". Schon einmal hatte er über vier Jahre im Gefängnis gesessen, weil er sich an einem 13-jährigen Mädchen vergangen hatte. Als er kurz nach seiner Entlassung Berrin T. bei der Tafel in Staufen kennenlernt, lässt er auch ihr gegenüber keinen Zweifel an seinen Neigungen. Im Gegenteil: Per WhatsApp fordert er sie dazu auf, ihm "das Mädchen zu besorgen". "Das Mädchen" - das ist ein dreijähriges Kind aus der Staufener Nachbarschaft, sie hat Entwicklungsverzögerungen, spricht nicht gut. Berrin T., die gelegentlich auf das Kind aufpasst, schreibt ihrem Geliebten per WhatsApp: "Das bist halt du, ich hab' dich lieb mit all Deinen Fehlern und will dich auch gar nicht anders haben." Und so akzeptiert sie auch später den Missbrauch ihres eigenen Kindes, beteiligt sich sogar an ihm.