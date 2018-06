Der Hauptangeklagte sitzt mit Handschellen im Gerichtssaal. Quelle: Patrick Seeger/dpa

Mit der Schilderung schwerster Sexualverbrechen an einem wehrlosen Kind hat der Prozess gegen die beiden Hauptbeschuldigten im Missbrauchsfall Staufen begonnen. Der Mutter des Opfers und ihrem Lebensgefährten wird vorgeworfen, den Jungen über zwei Jahre lang regelmäßig missbraucht und an andere Männer verkauft zu haben.



In der mehr als 100 Seiten langen Anklageschrift ist die Rede von Fesselungen, extremen Demütigungen, Beschimpfungen, Drohungen sowie körperlicher Gewalt und Vergewaltigungen.