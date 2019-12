Bundesfamilienministerin Franziska Giffey.

Quelle: Dorothee Barth/dpa

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey will im Frühjahr ein Gesetz zur Reform der Kinder- und Jugendhilfe vorlegen.



Es geht dabei unter anderem um Kinder und Jugendliche, die in Heimen groß werden oder um Kinder, "deren Eltern nicht so für sie sorgen können, wie es nötig wäre, so dass das Jugendamt bei der Erziehung Unterstützung gibt", hieß es in einer Mitteilung des Ministeriums. Giffey plant unter anderem eine bessere Heimaufsicht.