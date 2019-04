Auch andere Länder haben Fälle registriert, darunter Deutschland, Kanada, Frankreich, Großbritannien und Norwegen. Aber Zahl und Muster des Auftretens sind in den USA besonders augenfällig. Mehr als 550 Amerikaner erkrankten in dieser Dekade. Mehr als 90 Prozent waren Kinder, die meisten um die vier, fünf oder sechs Jahre alt. Der größte Teil hatte erkältungsähnliche Symptome und Fieber, schien sich davon zu erholen - und dann traten Lähmungserscheinungen auf. In einigen Fällen fing es klein an, etwa damit, dass sich der Daumen plötzlich nicht mehr bewegte. Bei manchen wurde es dann so schlimm, dass sie nicht mehr essen oder einatmen konnten.