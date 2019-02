Fragezeichen gibt es noch rund um die Betreuung. Auf die Frage, warum ein Kind in die Obhut eines Mannes mit heruntergekommener Unterkunft auf einem Campingplatz gegeben wird, reagierten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit Stirnrunzeln - und verwiesen auf das zuständige Jugendamt. Das Jugendamt des Kreises Lippe erfuhr nach eigenen Angaben Ende 2018 von einer Strafanzeige wegen Kindesmissbrauchs. Das Mädchen sei "noch am selben Tag in Obhut genommen" worden, hieß es.



Bereits Ende 2016 sei bei dem Jugendamt eine Kindeswohlgefährdung angezeigt worden. "Diese Anzeige bezog sich auf den Verdacht der Verwahrlosung eines Kindes - nicht eines möglichen Missbrauchs." Das Jugendamt habe "umgehend" die Situation vor Ort geprüft. "Die Einschätzung der Mitarbeiter ergab: Das Kind lebte in keinem verwahrlosten Umfeld, sodass das Jugendamt das Kind nicht in Obhut nahm."