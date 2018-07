Das Gericht verurteilte die Eltern Bewährungsstrafen. Symbolbild Quelle: Uli Deck/dpa

Monatelang mussten die Jungen und Mädchen in Uringestank und Müll leben. Nachts waren sie eingesperrt und konnten nicht auf Toilette, ihre Notdurft mussten sie in ihren Betten erledigen. Die Eltern der fünf Kinder wurden dafür vom Amtsgericht Augsburg unter anderem wegen Freiheitsberaubung verurteilt. Sie bekamen jeweils ein Jahr und acht Monate Haft auf Bewährung.



Als Grund für das Verhalten nannte der Vater zahlreiche Überstunden, seine Partnerin gab eine Schwangerschaftsdepression an.