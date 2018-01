Am Donnerstag starb die Schlagersängerin "nach kurzer schwerer Krankheit im Kreise ihrer Lieben", wie ihre Plattenfirma Telamo in München mitteilte. Jürgens lebte zuletzt in Recklinghausen. "Wir trauern um eine Ausnahmekünstlerin, die die Liebe zur Musik von Kindesbeinen an begleitete", hieß es auf der offiziellen Facebookseite der Künstlerin.