Mitglieder einer jesidischen Familie im Nordirak. Symbolbild

Quelle: Antonio Pampliega/dpa

Kinder von jesidischen Frauen, die von Kämpfern der Terrormiliz IS vergewaltigt wurden, können nicht Teil der Religionsgemeinschaft werden. Das stellte der Oberste Geistliche Rat der Jesiden klar.



Lange Zeit galten auch Frauen, die vom IS zwangsverheiratet wurden, nicht mehr als Jesidinnen. 2015 wurde entschieden, diese Frauen wieder aufzunehmen, ohne das Schicksal ihrer Kinder zu klären. Die Glaubensgemeinschaft der Jesiden wurde vom IS im Irak und in Syrien jahrelang wegen ihrer Religion verfolgt.