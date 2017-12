Lenze: Die Förderung von Kindern im unteren Einkommensbereich ist in der Tat äußerst mager: Hier wird jede familienpolitische Leistung sofort auf die Regelsätze von Hartz IV angerechnet. So haben Kinder im Hartz-IV-Bezug nichts vom Kindergeld, weil es direkt abgezogen wird. Diese Familien bekommen auch kein Elterngeld. Diesen Kindern sollte das Bildungs- und Teilhabepaket helfen, indem ihnen z.B. zehn Euro im Monat zur Verfügung gestellt werden, mit denen sie im Sportverein, in der Musikschule oder an anderen organisierten Freizeitangeboten teilhaben können sollen. Aber nur 15% der Kinder und Jugendlichen beantragen diese Leistungen, weil es in den meisten Kommunen sehr bürokratisch organisiert ist und weil die förderfähigen Angebote an den Interessen insbesondere der älteren Kinder und der Jugendlichen vorbeigehen. Die Regelsätze für die Kinder von Hartz-IV-Familien sind sehr niedrig. Hier herrscht die Sicht vor, dass man den Eltern nicht zu viel Geld in die Hand geben will, damit der Erwerbsanreiz nicht verloren geht. Kinder sind damit die Opfer einer Arbeitsmarktpolitik, die durch ein niedriges Grundsicherungsniveau Arbeitslose anhält, auch schlecht entlohnte Tätigkeiten aufzunehmen.