1,4 Millionen Menschen flohen vor der Krise in der Kasai-Region Quelle: John Wessels/UNHCR/dpa

Die Krise in Kongos Kasai-Region ist bereits eine der drängendsten humanitären Notlagen weltweit. Nun droht Helfern zufolge auch noch eine Hungerkrise. Bis zu 250.000 Kinder werden ohne Hilfe in den kommenden Monaten hungern, sagte David Beasley, Chef des Welternährungsprogramms (WFP).



In der Region war im August 2016 ein blutiger Konflikt eskaliert. 1,4 Millionen Menschen flohen vor den folgenden Kämpfen. Etwa die Hälfte kehrte zurück, fand jedoch vielerorts zerstörte Häuser und Dörfer vor.