Claire Funke: Es wird davon ausgegangen, dass Eltern für ihre Kinder sorgen. Jedoch braucht man in Deutschland 1,5 Gehälter um nicht arm zu sein, wenn man Kinder hat. Alleinerziehende können das nicht leisten. Die Forderung, dass Eltern selbst für ihre Kinder sorgen müssen, ist heute also nicht mehr so umsetzbar wie früher, als es das Alleinernährermodell gab, bei dem man mit einem Gehalt eine Familie mit zwei Kindern ernähren konnte. Hinzu kommt die private, unbezahlte Care-Arbeit. In unserer Gesellschaft ist nicht abgebildet, dass wir die Zeit, die wir für Fürsorgearbeit aufwenden, nicht für Erwerbsarbeit zur Verfügung haben. Die zwei Hauptforderungen unserer Demonstration sind also die Bekämpfung von Kinderarmut und die damit einhergehende Bekämpfung von Armut durch Fürsorgearbeit - zum Beispiel durch eine Kindergrundsicherung oder die Forderung nach einem Fürsorgegehalt: Fürsorge-Arbeit muss sichtbar werden.