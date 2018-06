Wenn alle Kinder da sind, gibt es Mittagessen. Täglich bereitet ein Koch in der "Sonnenblume" die Mahlzeit frisch zu. Die Kinder lernen gesundes Essen kennen und gleichzeitig Tischmanieren. Und: In der Gemeinschaft schmeckt es besonders gut, meinen die Sechs- bis Zwölfjährigen. "Heute gibt es Würstchen mit Kartoffelpüree und Obstsalat, das mag ich gerne", schwärmt Alina und sucht sich mit ihrem Teller einen Platz am Tisch. Semra, die neben ihr sitzt, ist erst vor kurzem nach Bremerhaven gezogen. "Sofort nach der Schule komme ich her. Weil ich jetzt in Lehe wohne. Ich mag das Essen und die Spiele. Da bleibe ich so bis fünf oder so und dann gehe ich nach Hause."