Doch für das Gesetz gibt es auch Kritik. Es wäre nur ein "Weiter so" in einem System, das nicht funktioniere, meinen Experten. Sie fordern eine totale Abkehr von den vielen familienpolitischen Leistungen, also eine Entbürokratisierung. Es müsste eine Leistung für alle Kinder her, erklärt Antje Funcke, Expertin für Kinderarmut bei der Bertelsmann Stiftung: "Der richtige Weg ist es, unbürokratisch Eltern Geld zu geben. Den Handlungsspielraum über das, was den Kindern ermöglicht werden soll, in die Familien zu geben und das nicht unnötig kompliziert zu machen". Eine Art Kindergrundsicherung also.