Eine Frau fotografiert mit ihrem Handy in einem Freibad. Quelle: Jens Büttner/ZB/dpa

Das Deutsche Kinderhilfswerk sieht ein öffentlich inszeniertes Leben von Kindern in privaten Internet-Auftritten zunehmend kritisch. "Da geht es um Persönlichkeitsrechte, Privatsphäre und auch die Instrumentalisierung von Kindern", sagte Luise Meergans, Bereichsleiterin für Kinderrechte und Bildung.



"Viele Eltern meinen das schon gut." Dennoch könne der Schutzgedanke manchmal auf der Strecke bleiben. Am Donnerstag will das Hilfswerk mit einem Fachtag auf das Phänomen aufmerksam machen.