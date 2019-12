Sasja ist ein solcher Held – besser gesagt: er wird dazu, als seine Mutter stirbt und er es nicht hinnehmen möchte, dass der Tod sie in einem großen Schiff übers Meer in sein Totenreich mitnehmen will. Gegen jeden Rat rudert er hinterher und betritt schon bald eine Insel, auf der die Toten in vielerlei Gestalt ewig weiterleben, wo aber ein lebendiges Menschenkind die Ordnung stört. Wo er in Gefahr gerät, als er sich auf den Marsch zum Haus des Todes macht, wo er Hilfe braucht und Hilfe findet. Wo sich der Tod als ein freundlicher alter Mann entpuppt, ganz anders als die Lebenden es sich immer vorstellen. Er findet auch seine Mutter wieder, aber damit endet das Abenteuer noch nicht.