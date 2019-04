Bei dem Wort Kinderehe denken viele an Länder wie Afghanistan oder Kongo. Dass hier in den USA Mädchen mit 14, 15 verheiratet werden, wissen die wenigsten. Fraidy Reiss von der Organisation "Unchained At Last"

"Bei dem Wort Kinderehe denken viele an Länder wie Afghanistan oder Kongo. Dass hier in den USA Mädchen mit 14, 15 verheiratet werden, wissen die wenigsten", sagt Fraidy Reiss. Sie ist Gründerin der Organisation "Unchained at Last", die gegen Kinderehen kämpft. "Die Verheiratung von Kindern ist eine klare Menschenrechtsverletzung." Dennoch wurden zwischen 2000 und 2010 in den USA mindestens 248.000 Kinder verheiratet. Meistens sind es Mädchen, die bei ihrer Hochzeit gerade einmal 12, 13 oder 14 Jahre alt waren.



In den USA gibt es kein einheitliches Gesetz, das das Heiratsalter festlegt. In 48 von 50 Bundesstaaten sind Kinderehen unter bestimmten Bedingungen legal. In Alaska und North Carolina liegt das Mindestalter bei 14, in Kansas und Indiana bei 15 Jahren. Die Mädchen stammen keineswegs nur aus Einwandererfamilien, in deren Heimat Eheschließungen im Teenageralter normal sind. Sie kommen aus unterschiedlichsten Familienverhältnissen, manche sind extrem religiös oder ultrakonservativ. Betroffen sind Schwarze, Weiße, Latinas und asiatisch-stämmige Amerikanerinnen aus ländlichen Regionen genauso wie aus Großstädten.