Polio-Impfung in Pakistan. Archivbild Quelle: Arshad Arbab/EPA/dpa

Pakistan hat mit der ersten landesweiten Impfkampagne gegen Kinderlähmung in diesem Jahr begonnen. In sieben Tagen sollen mehr als 250.000 Helfer 38,6 Millionen Kinder unter fünf Jahren impfen. Impfstellen würden auch an mehreren Grenzübergängen nach Afghanistan errichtet, um Kinder afghanischer Flüchtlinge zu impfen.



Pakistan ist laut "Global Polio Eradication Initiative" neben Afghanistan das einzige Land, in dem in diesem Jahr Erkrankungen mit wilden Polioviren gemeldet wurden.