Prozess im Kinderporno-Fall «Elysium» wird verschoben. Archivbild

Quelle: Thomas Frey/dpa

Kurz vor seinem Ende ist es im Limburger Prozess um die Kinderpornografie-Plattform "Elysium" zu einer Verzögerung gekommen. Wegen der Erkrankung eines Verteidigers konnten nicht wie geplant die Plädoyers beginnen.



Das Landgericht Limburg sah dadurch eine ordnungsgemäße Verteidigung gefährdet, was ein Revisionsgrund wäre. Also sollen nun die Schlussvorträge am 28. Februar gehalten werden. Das Gericht verhandelt seit August gegen die mutmaßliche Führungsriege der Plattform.