Die vier Angeklagten in Limburg waren zwar am Ende geständig, hatten sich aber während des Prozesses oft abstrus herausgeredet. Einer behauptete etwa, er sei nur in der Kinderporno-Plattform unterwegs gewesen, um später das Material den Sicherheitsbehörden zuzuspielen. Ihnen habe er helfen wollen. Sehr dreist finde sie das, sagte dazu die Vertreterin der Generalstaatsanwaltschaft.