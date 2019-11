Die Kinderrechtskonvention ist Teil der internationalen Menschenrechtsverträge der UN und wurde am 20. November 1989 von der UN-Generalversammlung angenommen und trat am 2. September in Kraft. Im April 1992 trat das Übereinkommen in Deutschland in Kraft. Nachträglich wurde die Konvention um drei weitere, aber optionale Protokolle erweitert. Bis auf die USA haben alle Staaten die Konvention ratifiziert. In 54 Artikeln werden die Rechte von Kindern zusammengefasst.