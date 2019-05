Sei es der Bau eines Kinderspielplatzes oder die Frage, wie der neue Schulhof gestaltet werden soll - Kinder sollten ein stärkeres Mitspracherecht erhalten. So sehen das die Grünen: Die Fraktion will in der kommenden Woche einen Gesetzentwurf in den Bundestag einbringen. "Zum einen war es uns wichtig, einen eigenen Gesetzentwurf zu formulieren, um eine öffentliche Debatte zu initiieren. Zum anderen wollen wir deutlich machen, wie so eine Grundgesetzänderung konkret aussehen muss", sagt Katja Dörner, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen gegenüber dem ZDF.