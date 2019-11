Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD). Archivbild

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) will heute den lange erwarteten Entwurf zur Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz vorlegen. Union und SPD hatten in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, dass Kinderrechte explizit in die Verfassung aufgenommen werden sollen.



Eine Arbeitsgruppe von Bund und Ländern hatte im Oktober drei Vorschläge für Änderungen in Artikel 6 des Grundgesetzes vorgelegt. Aus den Vorschlägen hat Lambrecht einen Entwurf erarbeiten lassen, den sie nun in Berlin vorstellt.