Lambrecht: Es geht darum, ob Kinder gehört werden in bestimmten Verfahren - nicht nur in gerichtlichen Verfahren, sondern auch darüber hinaus: ob ihre Interessen wahrgenommen werden. Ob man bei der Abwägung zwischen Interessen von Kindern und anderen Interessen das Wohl des Kindes entsprechend berücksichtigt. Dieses Kindeswohl wird dann eine besondere Stellung haben durch unsere Werteordnung. Diese Werteordnung, unser Grundgesetz, wird nicht dazu führen, dass daraus einzelne Rechte abgeleitet werden. Aber in Entscheidungen, in Abwägungsprozessen werden die Rechte von Kindern besondere Berücksichtigung erfahren.