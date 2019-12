Die Namen Ben und Emma auf einem Scrabble-Brett gelegt.

In der Rangliste der beliebtesten Vornamen in Deutschland bleiben Emma und Ben im Jahr 2019 die Spitzenreiter. Das geht aus der Statistik des Hobby-Namensforschers Knud Bielefeld hervor. Ben landet damit bereits zum neunten Mal in Folge auf Platz 1, Emma zum vierten Mal seit 2014.



Bei den Mädchen folgen Emilia, Hannah/Hanna, Mia und Sophia/Sofia, bei den Jungen Paul, Finn/Fynn, Leon, Jonas und Noah. Den größten Aufwärtstrend sieht Bielefeld bei den Namen Frieda und Ella sowie Matteo und Emil.