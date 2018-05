heute-Nachrichten Quelle: ZDF

Er wollte eine 13-Jährige quälen, missbrauchen und wie einen Hund halten: Für diesen Plan muss ein 55-jähriger Deutscher in den USA lebenslang ins Gefängnis. Laut Polizei hatte der Mann sich online mit dem vermeintlichen Vater des Mädchens verabredet, der sein Kind zum Missbrauch angeboten hatte.



Dieser Vater war aber ein verdeckter US-Ermittler. Der 55-Jährige wurde nach der Einreise in Florida festgenommen. Ein Bundesgericht in Orlando verurteilte den Deutschen zu der Höchststrafe.