Ein junges Mädchen sitzt an einem Laptop. Symbolbild

Quelle: Nicolas Armer/dpa

Das Gesetz gegen Kindesmissbrauch im Internet soll bald verschärft werden: Ein entsprechender Entwurf sei in die Ressortabstimmung gegangen, teilte das Justizministerium mit. Demnach soll schon der Versuch von "Cybergrooming" strafbar werden. So wird die Vorbereitung von Kindesmissbrauch durch Annäherung an das Opfer genannt.



"Cybergrooming" kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren bestraft werden. Laut Entwurf hat die Praxis gezeigt, dass die Tat in einigen Fällen allein aus dem Versuch besteht.