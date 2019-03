Der Campingplatz in Lügde.

Quelle: Guido Kirchner/dpa

Im Fall des massenhaften Kindesmissbrauchs in Lügde haben Ermittler bei weiteren Durchsuchungen Gegenstände gefunden, die möglicherweise Beweismittel sein könnten. Zwei Wohnungen und ein weiterer Wohnwagen sind durchsucht worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit.



Seit 2008 waren den Erkenntnissen zufolge auf dem Campingplatz mindestens 31 Kinder im Alter von 4 bis 13 Jahren in mehr als 1.000 Fällen Opfer sexuellen Missbrauchs geworden. Drei Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft.