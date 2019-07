Der Vergewaltiger von München trug eine Wolfsmaske.

Quelle: Wera Engelhardt/dpa

Nach der Vergewaltigung einer Elfjährigen in München ist der 43-jährige Tatverdächtige in der geschlossenen Abteilung einer psychiatrischen Klinik. Ein Richter erließ Haftbefehl wegen Vergewaltigung in Tateinheit mit schwerem sexuellen Missbrauch von Kindern. Der Deutsche kam dann zurück in ein psychiatrisches Krankenhaus bei München.



Er wird verdächtigt, das Mädchen am Dienstag in ein Gebüsch gezerrt und sexuell missbraucht zu haben. Laut Ermittlungen hatte er dabei eine Wolfsmaske auf.