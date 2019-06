Michael Jackson lebt. Fünf Tage pro Woche steht der "King of Pop" in Las Vegas auf der Bühne. 90 Minuten dauert die Show im exklusiven Mandalay Bay Kasino. Tickets kosten zwischen 70 und 185 Dollar. Im nächsten Jahr wird Michael Jackson außerdem sein eigenes Broadway Musical in New York bekommen: "Don’t stop til you get enough" soll im Sommer 2020 starten.