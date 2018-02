Seit Jahren droht Trump Journalisten, die kritisch über ihn berichten, mit Klagen: dem Fernsehsender CNN, der Tageszeitung New York Times, der Nachrichtenagentur Associated Press - es ist die Speerspitze des amerikanischen Journalismus. Am 11. Oktober drohte er dem Sender NBC per Tweet mit dem Entzug der Fernsehlizenz, auch wenn der Präsident dazu eigentlich nicht ermächtigt ist. "Donald Trump glaubt nicht an die Wahrheit", ist Carusone überzeugt, "er glaubt an das Prinzip: Der Stärkere hat Recht".