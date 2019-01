Und dann geistert auch noch ein gewisser Nathaniel Bone durch dieses Drama, das zunehmend Züge eines Krimis entwickelt. Der Journalist ist brennend daran interessiert, Joes Biografie zu schreiben. In der Folge passt er sowohl David als auch Joan in der Hotellobby ab, überzeugt mal ihn, mal sie zu einem Drink an der Bar, bis plötzlich ein streng gehütetes Geheimnis an den Tag kommt, das die Beziehung von Joan und Joe in völlig neues Licht rückt.