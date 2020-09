Marathon-Weltrekordhalter Eliud Kipchoge in Wien.

Quelle: Herbert Neubauer/APA/dpa

Der Kenianer Eliud Kipchoge ist als erster Mensch einen Marathon in weniger als zwei Stunden gelaufen. Der 34-Jährige brauchte für die 42,195 Kilometer in Wien nur 1:59:40 Stunden. Aufgrund der Bedingungen des durchorganisierten Laufs wird diese Zeit aber nicht als Weltrekord gewertet.



Kipchoge lief quasi unter Laborbedingungen und unter anderem von 41 Tempomachern unterstützt. Der offizielle Weltrekord liegt bei 2:01:39 Stunden, aufgestellt von Kipchoge selbst 2018 beim Marathon in Berlin.