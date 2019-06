Ruben Gerczikow trägt im Alltag keine Kippa.

Quelle: privat

Häufige antisemitische Anfeindungen liegen bei Ruben Gerczikow bereits ein paar Jahre zurück. Heute ist er 22 Jahre alt. Er studiert Publizistik und Kommunikationswissenschaften in Wien und ist Vorstandsmitglied der Jüdischen Studierendenunion Deutschland. Gerczikow ist in Frankfurt am Main aufgewachsen und war zu Schulzeiten regelmäßig mit Antisemitismus konfrontiert. "Ich musste mir ständig geschmacklose Witze über die Shoah und Adolf Hitler anhören", berichtet Gerczikow. Die Mobber hätten sogar ein Codewort erfunden, das sinngemäß "Scheiß Jude" bedeutete.



Dramatisch hat Gerczikow ein Tischtennis-Spiel in Erinnerung. In der Schule spielten sie Rundlauf: Alle rennen um die Tischtennis-Platte. "Ich habe einen Mitschüler rausgeschlagen. Der hatte dann eine Kurzschlussreaktion. Er hat mich wüst beschimpft und versucht, meinen Tischtennis-Schläger zu entreißen, kaputt zu machen und mich damit zu schlagen." Der Mitschüler habe "eindeutig antisemitisch motiviert" gehandelt, berichtet Gerczikow: "Er hat mich auf meine Religion reduziert und mich beleidigt."