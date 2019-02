Die zuständigen Richter am Bundesarbeitsgericht.

Quelle: Michael Reichel/dpa

Kirchliche Arbeitgeber müssen künftig darauf achten, welche Loyalitätsanforderungen sie an Mitarbeiter stellen. Mit dem Urteil rüttelt das Bundesarbeitsgericht (BAG) am Sonderstatus von Kirchen als Arbeitgeber. Für diese ist im Grundgesetz ein Selbstbestimmungsrecht verankert.



Ein Chefarzt in Düsseldorf hatte nach einer Scheidung zum zweiten Mal geheiratet. Das hat wegen eines Verstoßes gegen die katholische Glaubenslehre zur Kündigung geführt. Diese ist nach dem BAG-Urteil nicht rechtmäßig.