Denis Hart, Erzbischof von Melbourne, wendet sich an die Opfer. Quelle: David Crosling/AAP/dpa

Nach einem offiziellen Bericht über zehntausendfachen Missbrauch von Kindern in Australien hat sich die katholische Kirche bei den Opfern entschuldigt. Der Erzbischof von Melbourne, Denis Hart, erneuerte "unsere uneingeschränkte Entschuldigung an die Betroffenen für dieses Leid".



Dem Bericht zufolge wurden in den vergangenen Jahrzehnten in Australien Zehntausende Kinder in staatlichen und kirchlichen Einrichtungen missbraucht. Etwa ein Drittel der Täter sollen Geistliche gewesen sein.