Der junge Mann eröffnete in der Kirche das Feuer. Quelle: Jay Janner/Austin American-Statesman/AP/dpa

Nach dem Massaker in einer Kirche in Texas mit 26 Toten gibt es Hinweise auf ein familiäres Motiv des Täters. Man wisse, dass er wütend auf seine Schwiegermutter gewesen sei, so die Behörden. Die Schwiegermutter war nicht in der Kirche.



Der 26-jährige Devin Patrick Kelley hatte in der Baptistenkirche von Sutherland Springs 26 Menschen erschossen. Etwa 20 wurden verletzt, viel von ihnen schwer. Der Täter wurde später tot in seinem Wagen gefunden. Er soll sich selbst getötet haben.