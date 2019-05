Das Erzbistum München-Freising ist mit mehr als sechs Milliarden Euro Vermögen das wohl reichste Bistum in Deutschland und womöglich auch das reichste Bistum der Welt. Generalvikar Peter Beer beziffert bei der Offenlegung der Vermögensverhältnisse die Besitztümer auf diesen Betrag, was noch einmal über den im offiziellen Haushalt ausgewiesenen gut 5,5 Milliarden Euro liegt. Die Bestandsaufnahme der Finanzen ist aber damit noch nicht vollständig, es fehlen noch die Vermögen aus über tausend Kirchenstiftungen und auch noch viele Gebäudebewertungen.



Im Zuge der Aufstellung des Gesamthaushalts übertrug das Bistum von Kardinal Reinhard Marx große Teile seines Vermögens in Stiftungen, die nun dauerhaft und solide grundlegende kirchliche Aufgaben wie Seelsorge und Gemeindeleben sowie Wohlfahrts- und Bildungsaufgaben übernehmen sollen. Die Erzdiözese selbst kann nun nicht mehr direkt auf die von unabhängigen Stiftungsräten kontrollierten hohen Vermögenswerte zugreifen.



Die drei Stiftungen, die etwa Kindergärten und Schulen verantworten oder soziale Einrichtungen inklusive der Flüchtlingshilfe, verfügen nun über jeweils deutlich mehr als 600 Millionen Euro. Das eigentliche Erzbistum verfügt nach Übertragung der Vermögenswerte mit insgesamt rund 3,3 Milliarden Euro Bilanzsumme noch immer über den Löwenanteil der 5,5 Milliarden Euro. Die 3,3 Milliarden Euro setzen sich im Wesentlichen aus 1,3 Milliarden Euro vor allem an Immobilienvermögen, 1,5 Millarden Euro an Finanzanlagen sowie rund 440 Millionen Euro an liquiden Mitteln zusammen.