Orthodoxe Geistliche bei einem Protest gegen das Gesetz. Archiv

Quelle: Risto Bozovic/AP/dpa

Tausende Gläubige haben in Podgorcia unter der Führung des Serbisch-Orthodoxen Metropoliten Amfilohihje gegen das neue montenegrinische Kirchengesetz demonstriert. Demnach müssen Kirchen einen Besitznachweis für Grundstücke und Gebäude erbringen, die ihnen schon vor der Eingliederung Montenegros in das Königreich Jugoslawien 1918 gehörten.



Die Serbisch-Orthodoxe Kirche untersteht dem Patriarchat in Serbien und erkennt die Unabhängigkeit Montenegros nicht an. Sie befürchtet, dass die Regierung ihr Besitztümer wegnehmen will.