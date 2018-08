Der Papst wird am kommenden Wochenende in Irland erwartet. Quelle: Laura Hutton/PA Wire/dpa

Vor dem ersten Papstbesuch seit fast 40 Jahren in Irland hat der Erzbischof von Dublin eine offene Auseinandersetzung mit Missbrauchsskandalen in der katholischen Kirche gefordert. Papst Franziskus sollte frei über diese Themen sprechen, sagte Diarmuid Martin. Der Pontifex nimmt am katholischen Weltfamilientreffen teil.



Untersuchungsberichte hatten den tausendfachen Missbrauch an Kindern durch Priester und Ordensschwestern in Irland belegt. Jahrzehntelang wurden Straftaten vertuscht.