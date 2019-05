Rottenburger Sülchenkirche (Symbolbild).

Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Gut jeder fünfte Kirchensteuerzahler in Deutschland kann sich prinzipiell einen Kirchenaustritt vorstellen. Einer Erhebung des US-Forschungsinstituts Pew Research Center zufolge halten einen Austritt 21 Prozent der Befragten in der Bundesrepublik für wahrscheinlich. 78 Prozent äußerten sich gegenteilig.



Bilanz der Autoren: Keine Anzeichen für einen Massen-Exodus. 2017 hatte die katholische Kirche in Deutschland etwa 23,3 Millionen Mitglieder, die evangelische Kirche 21,5 Millionen.