Die Leute haben Sehnsucht, dass das, was sie glauben, in der Kirche abgebildet wird. Lisa Kötter, Initiatorin des Kirchenstreiks

"Maria 2.0" - das steht für einen einwöchigen Kirchenstreik gegen den sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche und für einen Neubeginn, für eine Modernisierung auch mit Frauen als Priestern. Hier in der Heilig-Kreuz-Gemeinde hat die Aktion ihren Ausgang genommen und die fünf Frauen, die die Welle losgetreten haben, sind von ihrem Erfolg mehr als überrascht. Über 20.000 Unterschriften im Netz, und Hunderte von Frauen, die sich deutschlandweit an dem Streik beteiligen. "Die Leute haben Sehnsucht, dass das, was sie glauben, in der Kirche abgebildet wird", sagt die Initiatorin Lisa Kötter. "Sie möchten gehört und wahrgenommen werden." Bis zum Samstag wollen die Frauen kein Gotteshaus betreten und keine ehrenamtlichen Dienste verrichten. Gottesdienst findet bis dahin VOR der Kirche statt - und in Eigenregie.