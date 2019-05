Protestaktion von «Maria 2.0» in Freiburg. Archivbild

Quelle: Patrick Seeger/dpa

Bundesweit haben sich mehrere Tausend Frauen am Kirchenstreik "Maria 2.0" beteiligt. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur in den deutschen Bistümern. Der Schwerpunkt der Proteste in der Woche vom 11. bis 18. Mai liegt dabei auf Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg.



Exakte Zahlen liegen nicht vor, weil die Streikwoche nicht zentral organisiert wird. Die Frauen protestieren gegen männliche Machtstrukturen in der Kirche und den Umgang mit dem sexuellen Missbrauch.