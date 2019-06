Auf der Bühne steht Ingrid Matthäus-Maier. Sie war stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD und ist mittlerweile Sprecherin der Kampagne "Gegen Religiöse Diskriminierung am Arbeitsplatz". Bestimmt tritt sie vor der Kinoleinwand auf. "Ich bin so sauer", sagt sie. "Die Kirchenmitglieder nehmen ab, und die finanziellen Staatsleistungen steigen. Das wissen alle und das verdecken sie, indem sie über was ganz anderes reden." Ihr Vortrag richtet sich gegen die Verantwortlichen der Kirchen, die an diesem Wochenende nur wenige Meter entfernt in Dortmund unterwegs sind. "Ich greife aber nicht nur die Kirche an, sondern auch die Politik." Ingrid Matthäus-Maier spricht von schweren Vertrauensbrüchen im Bezug aufs Arbeitsrecht. Kirchliche Arbeitgeber haben in Deutschland nämlich ein eigenes Arbeitsrecht.